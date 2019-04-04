國家教育研究院在新北市中和區漳和國中舉行「國家教育研究院十二年國民基本教育課程綱要研究合作學校」掛牌典禮。（葉書宏翻攝）

國家教育研究院在新北市中和區漳和國中舉行「國家教育研究院十二年國民基本教育課程綱要研究合作學校」掛牌典禮。（葉書宏翻攝）

國家教育研究院在新北市中和區漳和國中舉行「國家教育研究院十二年國民基本教育課程綱要研究合作學校」掛牌典禮。（葉書宏翻攝）

國家教育研究院在新北市中和區漳和國中舉行「國家教育研究院十二年國民基本教育課程綱要研究合作學校」掛牌典禮。（葉書宏翻攝）

國家教育研究院在新北市中和區漳和國中舉行「國家教育研究院十二年國民基本教育課程綱要研究合作學校」掛牌典禮，由國教院課程與教學研究中心主任洪詠善、研究員張堯卿與漳和國中校長何文慶、家長會長孫偉峻共同掛牌。

現場除了參與「研究合作計畫-自主學習方案」的一百多名基地班師生外，永和區網溪國小校長呂郁原及新北市八位候用主任也受邀參與。

禮成後洪詠善留在現場與師生暢談「十二年國教新課綱師生角色的改變與調適」，洪主任分享自己曾在基礎教育現場服務，因此對於自主學習基地班的孩子展現的學習動能特別感動，並且期勉老師們回歸初心，思考「老師為什麼要存在」這個基本課題。

在進行課程發展與教學活動時，為孩子的二十年、三十年後思考，放手把更多的空間還給孩子、把學習的責任還給孩子，讓孩子「編程」自己的學習，強化自我調節的能力，她認為唯有當孩子體認到「自己是學習的主人」時，才能感受到學習的幸福。

參與自主學習方案的學生廖珮妤對「鏡面蛋糕」情有獨鍾，在研究「如何做出完美的鏡面蛋糕」的過程中，她體認到所謂的學習應該包含「知識與實踐」兩個層面，除了動腦筋也要動手做，而恆心及堅持則是把一件事情做到完美的必要條件，她也提到把這樣的歷程跟體悟運用在各方面的學習就可以讓自己學習得更好。

學生蔡繕蔚則以「情緒管理」為研究主題，希望找出幫助自己控制情緒、提升EQ的方法，建立更好的人際關係。

家長會長孫偉峻認為，漳和的孩子能夠參與自主學習方案是很幸運的，因為「學習策略」是真正一輩子受用不盡的能力，也是在面對未來挑戰時的必備素養，他也期許漳和的孩子把握學習的機會，好好的享受自主學習、學習自主的過程，並且在未來能夠有很好的發展。

何文慶表示，漳和國中與國教院合作已邁入第四年，目前以「自主學習方案」為發展重點，校內共五個試辦基地班，同學們在教師的引導下，以自己有興趣或與生活中切身相關的題目進行研究，經由這個歷程讓同學們自覺地在學習中監控學習過程、建立學習策略並評價學習結果，進而「學會如何學習」。

何文慶也提到，自主學習方案從初期只有二個基地班到目前除了五個基地班之外，七年級各班也利用空白課程時間引入學習策略，而校內投入課程發展的教師也從兩位增加到目前二十多人的共備社群，該校預計將在108學年度正式將之列入校訂課程。

(中時 )