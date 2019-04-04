中部地區一年一度宗教盛事「大甲媽祖遶境」即將舉行，大批信眾已陸續湧入大甲鎮瀾宮，展現強大的民間信仰力量，市府因應台中媽祖國際觀光文化節7日正式展開的交通運輸，交通局表示，於大甲鎮瀾宮媽祖7日起駕、16日回鑾兩天，安排免費接駁專車供民眾搭乘。

大甲鎮瀾宮一年一度的媽祖遶境進香活動，被視為全球三大宗教盛事之一，大甲媽祖遶境全程九天八夜，區域貫穿中部沿海台中、彰化、雲林、嘉義四縣市，百餘座廟宇，長途跋涉三百多公里路。

交通局長葉昭甫指出，7日與16日提供免費接駁車前往鎮瀾宮，由台中前往大甲區的民眾，可至朝富路老虎城旁朝富停車場搭乘免費接駁車至大甲體育場(沿途行經「秋紅谷(朝陽橋)」站、「朝馬」站)，再轉乘中型巴士接駁車至大甲國小後，以步行方式前往鎮瀾宮。

自行開車的民眾，可於大甲區美人山營區停車場停車轉搭免費接駁車至大甲高中後，再步行前往鎮瀾宮。

葉昭甫表示，前往大甲鎮瀾宮民眾除可搭乘免費接駁車外，市區公車也有22條公車路線可以到達大甲區，22條公車路線皆享刷卡10公里免費及票價60元上限優惠。

(中時 )