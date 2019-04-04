媒體報導，蔡政府要擴大禁止公務機關採購大陸資通訊等產品，將由行政院發布「各公務機關使用陸資產品處理原則」，除了政院各部會等中央機關要遵循此行政命令外，並擴及地方政府與其下轄機關也納管適用。行政院發言人Kolas Yotaka表示，中央地方政府是一體的，資料也互相流通，因此的確會朝此方向規劃，但處理原則最終版本還在討論中，待定案才能證實。

行政院原先規劃1月份發布「各公務機關使用陸資產品處理原則」，但因涉及要禁止採購的大陸產品如何界定，仍在反覆斟酌研討。媒體報導，行政院經會商後確認，除了政院各部會等中央機關要遵循此行政命令外，地方政府與下轄機關也納管適用，加上水電關鍵基礎設施等國營事業及相關財團法人，全國將有逾1萬個公務等機關將禁用大陸資通訊等產品。

Kolas Yotaka指出，「各公務機關使用陸資產品處理原則」的母法就是《資通安全管理法》，依據資通法的法源，中央與地方政府本就是一體，且中央、地方持有的資料、機要資訊，都是維護國家安全很重要的基礎資料，所以的確應該往擴及地方政府的方向修正。

不過，Kolas強調，目前最終版本都還在討論中，所以包括是否規範水電等基礎設施的國營事業及相關財團法人，以及將會禁止使用哪些品牌，都還未確定，目前正積極研討，預計近日就會公布。她並強調，處理原則只會約束公務機關或單位，是政府內部採購的處理原則，不會影響一般民眾。

(中時 )