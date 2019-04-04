現場有17座氣墊遊戲區，讓孩童們玩得不亦樂乎。（何冠嫻攝）

攤位宣導結合遊戲，讓孩童們在玩樂中快樂學習。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府4日舉辦2019年兒童權利公約暨公益彩券形象宣導活動「愛，與你童在」，安排親子DIY、親子律動專區、氣墊遊戲區，還找來貓裏喵與小朋友們同樂，讓親子歡慶兒童節共創美好回憶。

縣府為有效宣導兒童權利公約內涵，委託苗栗縣頑皮豹愛心社及苗栗縣星光服務協會，結合縣內公益彩券盈餘經費，舉辦兒童權利公約暨公益彩券形象宣導活動，苗栗縣長徐耀昌、縣府社會處長楊文志、立法委員陳超明、竹南鎮長方進興與多位縣議員出席與孩童同歡。

今日活動安排政令宣導攤位與貓裏喵熱情互動，讓孩童在輕鬆氛圍與玩樂中認識自己擁有的權利，提醒家長注重孩童的各項權利，並落實於日常生活中，為孩子打造安全快樂的成長環境。

此外，活動單位特別邀請巡迴全台、參與過逾300場次公益活動的「何爺爺跳跳屋氣墊樂園」，現場設置適合12歲以下兒童的幼兒氣墊區6座、兒童氣墊區11座，讓小朋友們為之瘋狂，抵達現場紛紛衝進氣墊遊戲區，盡情揮灑青春汗水。一旁還有舞台表演、有獎徵答活動、免費造型氣球、親子律動專區、親子DIY等，讓兒童節活動寓教於樂、更有意義，更透過親子共玩，創造家庭美好的回憶。

(中時 )