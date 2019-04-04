馬來西亞羽球名將「拿督」李宗偉，去年9月證實罹患鼻咽癌震驚各界，其實許多鼻咽癌患者本身不菸不酒，而且近年來屢屢傳出青壯年罹病個案。醫師表示，由於鼻咽癌初期症狀與感冒、過敏相似，不容易被察覺，常常讓患者誤以為只是鼻塞、小感冒而延誤治療。

鼻咽位於鼻腔的最深處、咽喉最上方，由於位置較深，從鼻孔、嘴巴都看不到也摸不到。中山醫學大學附設醫院耳鼻喉頭頸外科主治溫惟昇在個人部落格中指出，根據統計，鼻咽癌最常見下列4大症狀。

1. 脖子：腫瘤轉移導致淋巴結腫大。

2. 鼻子：鼻涕痰帶血絲，初期通常是早上第一口痰；長期單側鼻塞。

3. 耳朵：腫瘤壓迫耳咽管，引起中耳積水、耳朵悶塞、聽力障礙、耳鳴等。

4. 神經：腫瘤侵犯到腦神經引發頭痛、臉部麻痛或複視。

至於平時不菸不酒、又沒吃檳榔的人，為什麼會得到鼻咽癌？溫惟昇說，目前已知有多重因素影響，台灣、廣東、香港與東南亞種族罹患的機率遠高於其他地區；一等親有鼻咽癌病史的人，也比正常人多4～10倍罹癌機率；另外，常吃鹹魚、鹹肉等醃漬食物，以及抽菸或長期吸入刺激性物質，如工業用石綿、鉻、鎳、甲醛等的人都是高危險群。

(中時電子報)