2020大選在即，藍綠陣營吵得不可開交，唯獨台北市長柯文哲遲遲未鬆口，為選情增添變數，柯文哲3日接受專訪，被問到參選一事時笑稱，「時間到有去登記就有選，沒有登記就是沒選」，主持人追問「但其他人很緊張」，柯又回「活該」。對此，柯文哲4日受訪表示，「沒有啦，有時候我還滿頑皮的」。

柯文哲4日出席兒童節活動，會前受訪時媒體問及過去稱「朋友要多敵人要少」，但昨天接受電視台專訪時，卻說不表態參選總統讓藍綠著急是他們「活該」，他笑稱，「沒有啦，時候我還滿頑皮的」，記者追問怎麼樣頑皮，柯文哲則未多作說明，「沒有阿，就那個啊，每天該幹什麼就幹什麼」。

至於國民黨台南市黨部主委謝龍介昨晚在政論節目「關鍵時刻」提到，「蔡柯配」不是不可能的，如果特赦前總統陳水扁，深綠的基本盤就保住了，柯文哲說，每天什麼奇怪的配都有，配要幹什麼？他現在還是台北市長，「我今天還有上班耶」。

(中時 )