台中市25歲陳姓通緝犯因遭通緝，沒錢易科罰金，居無定所、低調獨來獨往，不與鄰居互動，在外租屋甚至製造無人居住的假象，日前晚間下班後因心情鬱悶，一如往常摸黑躲到頂樓喝酒，沒想到竟遭警方攻堅，讓陳男驚嚇不已。

市警三分局立德派出所員警鎖定1名非駕業務過失陳姓通緝犯，經掌握其行蹤，27日晚間至其租屋處頂樓找到該名通緝犯，發現他正在頂樓翹著腳喝啤酒滑手機，聽警方喚其姓名：「報到了！」，陳男愣了一下才故作鎮定，一改原本台語口音，改用國語裝傻回答「我不是阿！」。

警方早已充分掌握陳男資料，見其心虛的態度讓警方更加確認眼前這名男子就是陳男本人，當場出示警察服務證及通緝書資料，陳男知道自己逃不了了，這才卸下心防，希望警方給一點時間籌錢。

陳男今年3月8日遭發布通緝後，因為沒錢易科罰金，為了躲避警方追緝，獨自在外租屋，平時更是把房間總電源關閉，製造無人居住的假象，下班後就摸黑獨自一人在頂樓喝酒解悶，原以為沒人發現，沒想到還是被警方找到，陳男感嘆自己再怎麼躲，終究逃不過法律的制裁。

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(中時 )