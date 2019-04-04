閱讀除了是良好興趣，放到兒科診間，竟也有意想不到的神奇作用，透過觀察幼兒與書的互動，成為醫師和小孩之間有溫度的另類處方。
診療室內，3歲的小諾（化名）開心地到處跑跳，見到鏡頭大方比ya，一刻也停不下來。一旁廖媽媽不好意思地說，怕女兒沒辦法靜下來看書。只見陳宥達醫師拿出有各種幼兒表情的臉譜書，「這是什麼？眼睛在哪裡呀？」小諾的注意力立刻被吸引，屁股挪到了墊子上。
「在這裡！」小諾大笑，用小手指著書、再比著自己的眼睛，最後連原本擔心的廖媽媽、陳宥達都加入了比手畫腳。一本小小的童書，彷彿在診療室內施了魔法，打開大人和小孩的心房。
好奇一本臉譜書，怎能引起小朋友這麼大的興趣？台北醫學大學附設醫院家醫科住院醫師、台灣展臂閱讀協會理事長陳宥達說，幼兒成長中在建立自我的概念，對於人臉特別好奇，互動過程中更快拉近醫師、家長與孩子間的距離。
這樣類型的書籍，在美國發展蓬勃，但台灣仍十分缺乏。陳宥達帶領團隊，今年推出全台第一本醫師出版的臉譜書《寶寶的臉》，有望成為診間評估幼兒發展的工具。
念書給孩子聽助發展 美國兒科醫師率先推動
事實上，利用童書，觀察幼兒發展，同時促進親子關係，在美國兒科診間已行之多年。
1989年由兒科醫師、兒童教育專家成立非營利組織Reach Out and Read（簡稱ROR），在波士頓市立醫院（現為波士頓醫學中心）推動「閱讀為醫囑，童書為處方」。
童書搖身一變，成為醫師評估兒童發展的聽診器；候診室內書本的點綴吸引幼兒注意，不再哭喪著臉看醫生，朗讀的歡笑聲取代了哭鬧。
ROR創辦人之一，美國波士頓大學兒科教授祖克曼（Barry Zuckerman）就深感童書在診間的魅力。2019年初他受邀來台演講，生動刻畫30年前第一次在診間拿出童書時，媽媽跟孩子的表情。
「那是個9個月的寶寶，被媽媽抱進診間，我拿出了一本書，媽媽靜靜把它打開，寶寶也盯著書看，突然間，寶寶笑了，媽媽也笑了。」
祖克曼感動地說，這樣的畫面或許很正常，但在小兒科診間，他很少看到笑容，孩子看到要打針就想逃跑，父母一樣感覺不自在。而一本書，翻轉了既往的醫病關係，成為孩子喜歡、醫生又能運用評估的法寶。
他和同事持續推廣，至今全美已有5000個合作據點，每年服務450萬名兒童，這讓美國兒科醫學會在2014年將「主動建議家長儘早念故事書給寶寶聽」納入兒童醫療照護政策。
美國兒科住院醫師則將親子共讀列為重點訓練項目，每位兒科專科醫師執業時，都了解如何使用童書作為評估工具，並協助家長學習在家念書給孩子聽。
透過書本互動 增加認知、社交與健康素養
祖克曼指出，兒童腦部每一秒就會產生100萬個新的神經連結，透過外界刺激能讓連結留下，連結愈多，腦部發展愈好，而這個過程在3歲之前會完成80%。
和孩子看書的對話互動，能夠活化大腦左下額葉（Broca Area），父母跟孩子一來一往，次數愈多，愈有助於未來語言的表達和發展。
在3C產品充斥的年代，孩子很小就被限制親子互動和溝通機會。數據顯示，接受親子共讀的兒童，語言發展加速3～6個月，更直接減少孩子暴露在3C產品下。
童書也能讓弱勢家庭的父母、孩子養成共讀習慣。研究發現，這能大大幫助孩子認知及語言發展，進入學校後，有良好的適應能力。同時閱讀過程中的親密感，可以穩定人格與社交發展。
幼時的閱讀習慣，亦有助於成年後健康。祖克曼從社會醫學的角度分析，預防疾病發生，愈早開始愈好，尤其是出生頭幾年。
研究發現，缺乏健康的閱讀素養，對疾病知識、慢性病控制較差。透過閱讀，從小建立好的認知能力，可提高成年的健康閱讀素養，做出適當的健康決定。
觀察孩子「玩書」 評估不同發展狀態
另一方面，小兒科看診有一定難度，因為寶寶還不懂得表達，只能透過醫師精準觀察，了解孩子的發展狀況，看孩子「玩書」是很好的管道。今年31歲的陳宥達就曾實地飛往美國和祖克曼學習。
他在醫院實習結束後，先到高雄那瑪夏部落協助早療兒童，試著念故事給小孩聽時，孩子卻跑光光，讓他挫折又滿腹疑問，因此踏上旅程。
在那裡，他第一線與住院醫師一起訓練，了解到書如何化為醫師的評估工具，原來每一個動作、引導都是學問。
陳宥達舉例：2個月寶寶眼神對到喜歡的圖片5、6秒就算成功；6個月的寶寶一拿到書，用手掌拍打、放到嘴裡咬，都代表喜歡書籍，是很好訓練肌肉的機會。
接著，透過揉塑膠書發出的聲音，看小孩有沒有轉頭，可以知道聽力與脖子肌肉的發展是否正常。
1歲後，可以問問題來跟孩子互動，如問書本裡的「狗狗在哪裡？」孩子能用一根手指頭指出來。進階到1歲半到2歲時，字彙量開始增加，問「這個是什麼？」讓孩子回答。若說不出來，大人可以講一次讓孩子覆誦。
2到3歲時多用說話來協助日常生活。3歲後，問「發生什麼事？」讓孩子練習說故事，此時手的抓握力好，也可鼓勵塗鴉。
若不清楚幼兒發展過程，有些家長會誤以為，孩子拿到書沒有坐直直地盯著看，或是咬書是破壞而非喜歡，需要專業人員協助建立觀念。
他也提醒，孩子9個月大，對自己的名字沒反應，15個月大對揮手說掰掰不會回應；或是到3歲，仍無法說出簡單的句子，代表語言發展未跟上預期，需要介入理解原因。
「同一本書，給不同年齡的孩子看，應該有不一樣的反應，」陳宥達說，醫生正是橋梁，童書有如聽診器，醫師能觀察幼兒行為，家長也能從中學習。
推動童書評估發展 朗讀歡笑取代診間哭鬧
近年來，親子共讀在台灣兒科診間逐漸茁壯。台灣兒科醫學會跟上美國腳步，2016年聲明稿鼓勵「儘早開始念故事給寶寶聽」；國健署在母嬰親善醫療院所認定，已將親子共讀列入加分項目。
陳宥達說，如何將童書與現有評估工具結合，在有限門診時間下，把推廣親子共讀融入醫療照護中，還需要持續嘗試。但美國多年經驗發現，童書可以活絡看診時，醫師與親子之間的互動，增進家庭與醫師間的緊密連結與就醫滿意度。
他認為，現階段不急著從政策角度推動各兒科診所採用，台灣展臂閱讀協會藉由舉辦醫療培訓，給予有意願推廣的醫療人員支持，催生共讀文化。過去一年已培訓上千名醫護人員，超過30所醫療據點執行，「打從心底認同理念，才能看見成效。」
這也跟祖克曼推動時不斷強調的，方法都有，但建立一個溫暖的醫療文化更為重要。期盼未來在醫院診間，有書的地方就有笑聲，讓兒童閱讀，成為有溫度的預防醫學。
看到書就咬、拍打 醫師：這是孩子愛書的表現！不同年齡親子共讀這樣做
想開始親子共讀，可以怎麼做？祖克曼提醒，不用太拘泥於方法，而是多跟孩子互動，也是「對話式共讀」的精神。
陳宥達現場拿出一本繪本示範，「我不太會去看書上的文字，都是在跟孩子講話，」一起討論故事中的圖片，眼神交流中讓孩子發揮，「沒有對錯，就是看孩子的程度跟特質。」
有些被認定早療遲緩的孩子，其實是因為後天刺激不足所導致，只要多互動，就能夠明顯改善。
台北醫學大學附設醫院研究部主任曾頌惠說，孩子腦部的發育無法用電視、ipad來取代，臨床發現需要早療的孩子，家中共讀習慣也較少，透過示範給家長看，學習引導孩子一起看書互動，「愛聽故事是每個人的天性！」
資料來源：台灣展臂閱讀協會理事長陳宥達
更多台灣推廣資訊，請參考：
台灣展臂閱讀協會
小樹苗親子共讀
兒科醫療最美麗的風景：孩子、童書、和共讀
花蓮縣新象社區交流協會
信誼基金會
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。