大內區天后宮重建工程4日舉行上樑典禮，過程遵照古禮進行，現場也擠滿圍觀的信眾，台南市長黃偉哲 （前右二）應邀參與，上香祈求保佑工程平安順利。（莊曜聰攝）

大內區天后宮重建工程4日舉行上樑典禮，過程遵照古禮進行，建廟的3根大樑塗滿金漆，上面覆蓋八卦紅布，在道士引導下進行過火等儀式，以趨吉避兇。（莊曜聰攝）

大內石子瀨天后宮主祀天上聖母，已經有350多年歷史，與鹿耳門天后宮「開基媽」系出同源，是台南山區少見的媽祖信仰，也是地方信仰中心，4日舉行重建工程上樑大典，台南市長黃偉哲到場參與儀式，希望重建工程順利圓滿。

由於原先的廟宇建築年久失修還有漏水問題，因此地方發起重建，廟方也成立重建委員會，工程規畫則委由建築師莊惠名與傳統寺廟設計師林金瑞進行，建築設計採「三川」、「四垂」和「五門」等閩南式傳統廟宇建築，在2年前動工興建。

上樑儀式於上午11時開始，台南市長黃偉哲與夫人劉育菁聯袂參加，包括立委郭國文及市議員吳通龍、陳秋宏等人都到場參與，天后宮重建委員委員會及各友宮人士等，一起上香祈福。

儀式均依照古禮進行，道士與乩童依序進行鋼樑的的相關淨化儀式，與會的貴賓也依序到鋼樑前焚金紙、過火、點八卦等等，整個過程莊嚴而隆重，最後由吊車將3根綁滿添載品的鋼樑吊起，鞭炮齊鳴，還有舞獅搭配慶祝，圍觀的信徒看著鋼樑慢慢上升，響起熱烈的掌聲。

黃偉哲致詞時，期許上樑之後，工程能順利的進展，並落成啟用，更期許在媽祖的保佑下，合境平安，鄉親生活順遂。

(中時 )