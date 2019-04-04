樂團推特證實Armando Vega Gil過世。（圖／翻攝自hhbotellita推特）

「MeToo」事件在各地延燒，去年韓國演員趙敏基因不堪捲入性騷擾風波，打電話向友人致歉後在停車場附近輕生辭世，引發大眾對於一面倒輿論背後的反思，未料最近又出現一相似事件，64歲墨西哥樂隊「Botellita de Jerez」創辦人Armando Vega Gil近日傳出因涉性侵自殺身亡，不同的是，他在遺書中強調自己絕無犯案，要用死證明自己的清白，手段激烈。

據外媒報導，Armando Vega Gil最近遭一匿名女子指控性侵，該女表示，自己13歲時曾被Armando Vega Gil邀到家裡玩耍，男方稱要教她怎麼接吻，最後性侵得逞，事後還不斷傳露骨訊息騷擾她，令她不勝其擾，最後只好封鎖Armando Vega Gil，自己還換了手機號碼。

對此，Armando Vega Gil周一在推特發文否認，指要以死證明清白，強調「我的死不是認罪，而是要以這激進的手段證明無辜」，並說自殺是他個人的決定，等他死後不要因此有任何人被牽連，也希望自己的兒子不要因為他遭莫名指控性侵而受波及。

不久，墨西哥警方在Armando Vega Gil家中發現其屍體，樂團官方推特也證實死訊，而Armando Vega Gil的告別式將於下周一舉行。

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(中時電子報)