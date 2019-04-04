賴清德4日造訪彰化埔心同時舉辦簽書會。（鐘武達攝）

賴清德造訪彰化埔心，支持者送上粽子祝他心想事成。（鐘武達攝）

前行政院長賴清德4日造訪彰化縣埔心鄉路葡萄隧道與企業及青農座談，被問到有人說如果「蔡賴會」那他參選總統之路就「GG」，以及「英派」主張停辦初選的訊息，他回稱，候選人見面是黨內初選機制之一，至於有人提案停辦初選的風聲，他相信民進黨的民主制度。

2020總統大選民進黨內初選開跑，爭取提名的賴清德馬不停蹄，到埔心鄉參訪還舉辦《用行動帶來希望》的簽書會，到達會場時立刻受到支持者的熱情歡呼「總統好」，包括埔心鄉長張乘瑜與數十名支持者還送上粽子預祝他「心想事成」。

賴清德針對台灣的農業現狀暢所欲言，除了肯定路葡萄休閒農場50年的努力與創新，也對農村青年外流感到憂心，更以自己擔任台南市長與行政院長任內的施政經驗強調「如有機會帶領台灣，要讓農民過安居樂樂的生活」。

有關「蔡賴會」，賴清德說，民進黨的初選程序，黨主席在民調前都會安排協商，候選人本來就有機會見面，但見面所談的內容「我都設定在初選程序上」。「英派」醞釀提案終止初選的傳聞，他表示「確實有聽到風聲」，「但我對民進黨民主制度有信心，對主席卓榮泰的領導也有信心，即使有風聲也不會擔心」。

「不是酒量好就是令狐沖！」有媒體再度問「韓國瑜說他的酒量比你好」，賴毫不思索回答「那不用懷疑」；而韓國瑜自比令狐沖，他則說「令狐沖之所以為令狐沖，不只是酒量好，也要有俠義精神」，並暗批「如果韓國瑜的反對一國兩制不只是在高雄市議會講，而是在見國台辦主任劉結一候也這樣講，那就更有俠義精神、更像令狐沖」。

(中時 )