創作者黃麟鳴（左）為作品解說導覽。（沈揮勝攝）

展場中，專家姚正得為鳥類木雕與標本做解說。（沈揮勝攝）

永昌國小學童以陶笛演奏為活動揭幕。（沈揮勝攝）

展品栩栩如生，民眾欣賞專注。（沈揮勝攝）

展品中的栗喉蜂虎，主要在金門繁殖。（沈揮勝攝）

「台灣山鷓鴣」俗稱「深山竹雞」，也有人叫牠們「紅腳仔」。（沈揮勝攝）

台灣工藝研究發展中心1月邀日本及國內木雕藝術家，在該中心台北當代工藝設計分館展出「台日野鳥雕刻工藝創作交流展」，53件作品兼具寫實與美觀性；3月底檔期結束擇精品與特生中心38件鳥類標本，4日起在保育教育館聯展，這波連假開放親子免費參觀與分享。

特生中心主任楊嘉棟表示，為讓民眾更加親近與了解生物多樣性與野鳥保育的重要性，這次與台灣工藝研究發展中心合作，邀請日本木雕藝術家及國內知名創作者黃麟鳴、李宜融，以野鳥為主題創作，在保育教育館展到6月16日。

開幕活動由楊嘉棟主持，集集鎮長陳紀衡、知名鳥類權威姚正得及工藝中心、台大實驗林相關主管逾百人觀禮，永昌國小陶笛隊的樂音聲中，正式登場。

目前擔任特生中心高海拔試驗站主任的姚正得指出，這些木雕作品除精緻雕刻與上色技術，還搭配野外背景；值得一提是，創作者對於創作題材、對象的生態習性，都深入了解與掌握，精妙之處常讓行家駐足莞爾。

特生中心強調生物多樣性保育與環境教育的重要性，盼透過展覽讓觀念走入人群深植人心。另推廣國產材的工藝利用，讓民眾體驗生態保育、文化技藝傳承與里山倡議的完美結合。展期至6月16日，兒童節、清明連假期間，帶12歲以下兒童去看，可享全家免費入館。

(中時 )