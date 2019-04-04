有「最愛台灣」AV女優稱號的松島楓，2010年宣布引退，近期她積極拚復出的跡象，不僅開設Twitter及Instagram帳號，還開了多場攝影會，引發「松島楓是不是要復出」的話題。

松島楓曾是80後少男的夢中情人。（圖／翻攝自松島楓推特）

2002年出道的松島楓，與蒼井空同期的她，全盛時期甚至比蒼井空更紅，甚至除了出版AV作品外，還有自己的寫真影音、甚至電玩遊戲。工作之餘多次到台灣遊玩，被鄉民稱為「最愛台灣」的AV女優。

她曾透露當初投入AV界的原因，因為交往多年的男友，一心想踏進電影圈，但苦無資金，所以她只好去拍AV幫忙賺錢，成為男友執導的AV女主角。有記者問她：「當你拍攝真槍實彈的AV片時，男友看到你跟其他男人做愛時，難道不會感到不滿？」她則回答：「他是一個非常專業的導演，他明白當我是演員時，就要按照劇本做好本分，更何況回家以後我們也會互相磨練技術……。」她也曾大方坦承，性愛在生活中不可或缺，一天「沒做」的話，感覺這天好像還沒有結束。

(中時電子報)