根據日本媒體報導指出，日本擊劍協會針對男子重劍外籍教練戈巴切克(Alexander Gorbachuk)下達6個月的禁賽令，原因是他在最近的世界盃搧了選手耳光。

現年46歲的戈巴切克，曾幫助烏克蘭奪得歐洲錦標賽團體賽冠軍，目前擔任日本男子重劍隊教練，目標鎖定取得2020年東京奧運參賽資格。

這起事件發生在上個月於阿根廷舉行的世界盃，日本隊拿下有史以來第一面男子重劍團體賽金牌，原本應該是喜事臨門，沒想到戈巴切克卻在個人賽的時候不滿選手表現憤而朝著選手的臉上打了兩巴掌，雖然戈巴切克在事後道歉，選手也沒有受傷，但日本擊劍協會仍決定做出懲處，給了6月禁賽令，戈巴切克將無法帶領日本男子重劍隊參加在夏天舉行的世錦賽。

日本在取得2020年東京奧運承辦資格後不斷的在各項體育項目砸下重金，在擊劍方面取得不錯成效，日本女子銳劍隊和男子重劍隊都在去年印尼亞運會上拿下金牌，很有機會在東京奧運會上奪得好成績。

(中時電子報)