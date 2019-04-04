前行政院長賴清德投入民進黨總統初選後，傳出黨內開始醞釀召開臨時全代會，動用「霸王條款」終止初選，藉此促成「蔡賴配」。如果賴清德還打死不退，堅持參選，據悉挺英派人士將有可能中斷初選，以確保蔡英文獲得民進黨提名權。

據《風傳媒》今日報導，面對賴清德打死不退的強勢態度，挺英派人士正運做在10日中執會使出殺手鐧：在民調和辯論舉行前，中斷初選機制，以確保蔡英文獲得民進黨提名權。

挺英人士估算，挺英的基本票超過半數，就算新潮流最後倒戈，或是友新系的盟友蘇系或綠色友誼等聯手抵制，非新系只要團結合作，就有可能通過中斷初選決議案。不過，正國會的態度卻成為關鍵，如何說服正國會精神領袖、前行政院長游錫堃已成為挺英派的重中之重。

批踢踢網友對此表示，「真的中止初選，會被國民黨嘲笑吧！但現在好像也只剩這招可以保住蔡英文了，大家覺得呢」、「真的中止就好笑了」、「民進黨笑國民黨沒制度........原來自己也是」、「這比國民黨還low吧！換柱、拱韓都是推民調高的上去這還合理，民進黨卡賴是把民調高的拉下來好唄」、「民主進步黨沒有民主」！

(中時電子報)