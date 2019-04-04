清明節連假第一天，新北市長侯友宜今（4日）上午走訪深坑老街，聽取深坑區公所預計在舊深坑分駐所設置遊客中心的簡報，並實地前往視察。侯友宜允諾任內會完成舊分駐所閒置空間的活化改造，配合周遭老街環境改善，帶動深坑的觀光發展及活絡在地商圈。

上任100日 侯友宜發布8大施政成果

位在深坑老街上的深坑分駐所舊址，原先是新北市警察局深坑分駐所及戶政事務所的深坑區所，2018年新式共構大樓完工後，相關單位搬遷，區公所預計在舊址設置遊客服務中心。

舊址建物分為前後兩棟，前棟建於1982年興建，後棟則是自日治時期興建至今已有80餘年歷史。

侯友宜表示，舊深坑分駐所閒置空間的活化改造與深坑老街的發展息息相關，因此將責成觀光、城鄉、文化及民政局等局處，融入新觀念、新想法，共同討論舊分駐所空間活化與老街環境改善及風貌改造，盼未來能吸引更多觀光客前來旅遊。

目前深坑區公所規畫保留後棟日治時代建物作為遊客中心，並拆除前棟建物改造成生活藝文廣場或保存既有地貌。對此，侯友宜表示，後棟建築物有歷史特色具保留價值，但閒置空間活化的方向，應傾聽當地民代、居民及商家意見凝聚共識，並允諾任內定會完成舊分駐所空間活化。

(中時 )