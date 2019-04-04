人倫工作分站榮民塔，安奉有51名為林業犧牲生命的林業烈士靈位或骨灰。（沈揮勝攝）

林業經營轉型，人倫工作分站的屬性也跟著改變，目前專責保育、護林、育苗和造林。（沈揮勝攝）

清明節到了，國人慎終追遠，從幾周前便開始掃墓祭祖。林務局南投林區管理處為感懷1950年代，因闢建林道、伐木、造林、保林而犧牲的林業榮民，每年3月底、4月初，也都會前往巒大深山的榮民塔祭祀，緬懷忠烈、以慰英靈。

南投林管處表示，今年的清明祭祀，已於3月29日由處長李炎壽帶領員工，會同國軍退除役官兵輔導委員會南投縣榮民服務處30人，在水里工作站人倫分站完成祭拜。

李炎壽說，南投林管處的前身即巒大林區管理處。早期政府利用森林資源、開闢林道運送木材，用以提升國內經濟發展。巒大林管處在1956年間，先後接收輔導就業榮民500多人，分派協助造林、保林、木材生產、機械運輸、開闢防火線及人倫林道開築工作。

由於道路闢修多沿山崖而建，過程艱難危險，部分榮民殉職。塔內原本安奉有51名人倫或望鄉分站殉職烈士靈骨，其中大半骨灰罈已由榮眷迎走，但靈位猶在；南投林管處及退輔會人員，每年清明及中元節都專程上山祭拜普度，以示虔敬。

李炎壽指出，林業工作常需翻山涉水、餐風露宿，先烈們犧牲付出、修橋築路，得以讓現今之護管員上山巡護時，減少出事的風險。

(中時 )