在美越關係日益親近之際，華府希望能與河内達成協議，今年派第二艘航母訪越。一名美國高級國防官員周三說，華府希望，這類停靠能日益例行化。
據路透3日報導，自越戰1975年結束以來，美國海軍「卡爾文森號」（USS Carl Vinson，CVN 70）航母去年3月首度進行這類訪問。隨著北京的影響力與日俱增，這也凸顯出這兩個昔日敵國間有增無減的戰略關係。
美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）告訴華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS），自越戰結束後，美方去年首度派航母訪越，而華府十分希望能與河內達成協議，今年派第二艘航母訪問越南。
他指出，目前美方正與越南討論相關事宜。薛瑞福說，華府希望，這能成為美越關係間的例行重頭戲，並將是成熟戰略關係的象徵。此外，他說，希望美方能提供越南第二艘海岸防衛隊巡防艦，以協助海上保安作業。
(中時電子報)
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