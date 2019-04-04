電影《捍衛任務3：全面開戰》由原班團隊打造續集，基努李維（Keanu Reeves）三度回歸飾演地表最強殺神「約翰維克」，影后荷莉貝瑞（Halle Berry）更自薦演出，原來當時劇本根本未完成，導演查德史塔赫斯基（Chad Stahelski）就接到荷莉來電說：「我太喜歡這部片了，一定要讓我參演《捍衛任務3》，演什麼角色我都不在乎！」」

荷莉貝瑞紀錄體能訓練過程。取自荷莉貝瑞IG

影后主動邀約加盟，讓查德直呼太不可思議。5個月過後劇本完成，查德致電確認荷莉是否仍有興趣，想不到影后竟二話不說直接問：「那我們明天幾點開始訓練？」荷莉更為該片將自己的體能提升至極限，開拍前3個月就接受巴西柔術、格鬥搏擊、肌耐力特訓、槍械射擊等課程，全都親自上場，每週訓練6天，每天長達8小時。

因參與體能訓練，荷莉貝瑞更養成健身習慣。取自荷莉貝瑞IG

荷莉直呼：「蘇菲亞絕對是我從影以來體能上挑戰最大的角色，我這輩子從未曾接受過這麼困難的訓練，但也因這些訓練，讓我成為更好的人，這些挑戰讓不僅我變年輕、有活力以及充滿自信，更讓我明白我們可以挑戰自己的極限！」基努也稱讚影后敬業的態度：「荷莉的表現真的令我刮目相看，有別於以往表現出她很酷的一面。」該片5月15日搶先全球在台上映。

(中時 )