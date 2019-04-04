台中市府觀光旅遊局與旅宿業及旅行業者4日宣布，5月1日起至6月30日推出「台中市春遊專案獎助優惠措施」，來台中吃喝玩樂。（盧金足翻攝）

台中市美景「彩虹眷村」充滿繽紛色彩的童趣，吸引很多遊客。（盧金足攝）

台中市政府觀光旅遊局為刺激觀光旅遊經濟，邀請旅宿業及旅行業者舉行台中市春遊專案說明會。（盧金足翻攝）

為刺激觀光旅遊經濟，台中市府觀光旅遊局與旅宿業及旅行業者4日宣布，5月1日起至6月30日推出「台中市春遊專案獎助優惠措施」，自由行旅客周日至周四之間入住參與活動的旅宿業，每房補助500元，團體旅遊行程二天一夜以上，行程涵蓋新社區或東勢區，住宿台中合法旅宿業者，每人每日補助500元，還可抽電動機車、電動自行車、家電產品等好禮。

觀旅局長林筱淇表示，台中市春遊專案獎助優惠措施，鼓勵遊客來台中旅遊住宿，拿好康、抽好禮，春遊專案獎助對象為台中市合法旅宿業及國內合法旅行業，並帶團至台中市住宿消費。

其中分為自由行旅客住宿優惠及團體旅遊優惠措施二大部分，自5月1日起實施至6月30日，或獎助經費用完為止。

自由行旅客住宿優惠部分，只要在周日至周四之間入住參與活動的合法旅宿業，每房可補助500元，每人限1次；入住當日滿18歲至40歲青年住宿東勢區或新社區的民宿，可再多享1次補助機會。

團體旅遊優惠部分，民眾參與合法旅行業辦理國人國內旅遊

，每團至少10人，行程二天一夜以上(其中放假日未超過一天)，且行程涵蓋新社區或東勢區，住宿台中市合法旅宿業者

，每人每日補助500元，獎助上限3萬元；入住星級旅館補助上限為5萬元；辦理企業員工旅遊每團至少10人，獎助上限也是5萬元。

為鼓勵國人到台中市旅遊，促進台中觀光產業發展，林筱淇強調，除住宿費折抵補助500元外，市府特別加碼送好禮，活動期間自由行入住登錄成功的旅客，憑住宿發票或收據，還可抽電動機車、電動自行車、家電產品等好禮。

目前台中市已有近70家旅宿業者響應春遊活動各自提出加碼優惠，包括加碼折抵住宿費300元至1850元、訂房送下午茶、送早餐及宵夜、送伴手禮、潛水課程搭配住宿5折優惠、免費接駁、免費泡湯、加碼折抵住宿費等優惠。

此外，台中市獲中央獎助經費額度，自由行旅客住宿補助經費上限為2400萬元，約4萬8000個名額，團體旅遊補助經費上限為800萬元，以平均每團4萬元計算約200團，獎助名額有限，民眾把握機會來台中度假，享受吃喝玩樂及人文風情。

(中時 )