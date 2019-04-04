2020總統大選話題不斷，檯面上主、被動被視為參選者眾。堪稱藍營最強總統候選人的高雄市長韓國瑜，最近接受媒體訪問時妙語評論「對手們」，認為朱立倫「已從清粥小菜變成麻辣火鍋」、賴清德「不大像令狐沖吧」，至於柯文哲「認真但零效果」。

韓國瑜日昨接受《聯合報》專訪，針對如何看待黨內「太陽們」參選，他指朱立倫最近已從「清粥小菜換成麻辣火鍋了」，因為朱一些政見強度越來越強，相信朱也是感受到，有些地方不轉型是不行的。對於王金平，韓認為王要好好打這個仗、對選民講他要做什麼比較重要。

對於賴清德日前曾誇韓為百年難得一見的政治奇才，韓在該訪問中指，賴應在去年11月24日他選上那天晚上就要講了，「怎麼開始選總統就說我百年難得一見呢？這個時間很怪」而賴清德日前做網路測驗，結果是賴自己最像金庸小說中的「令狐沖」。

也曾說自己像令狐沖的韓國瑜，受訪時指出，如果要說誰像令狐沖，可以來對決，文的可講政見、想為老百姓做什麼事，「我做高雄市長可以講、他要選總統也可以講，看哪些是民眾喜歡的」、「武的話喝三杯啊…我不覺得賴清德酒量比我好」。韓並說：「我也不覺得賴清德個性比我豁達耶，他自己認為是令狐沖，但個性我想我比他更像」。

至於柯P，韓國瑜近日接受《TVBS》專訪時曾指，感覺柯P是一個很認真的人，但效果卻是零分，跑錯方向。他讚柯一年365天，早上7點忙到晚上12點全部都在忙，但方向卻不是非常好，他(柯)上來打五大弊案，「我就捏一把冷汗，但他(柯)非常聰明，會修正，會回到我所提的，99%興利，1%除弊」。

(中時電子報)