大學畢業就要面對茫然未來？一名即將大學畢業的網友，上網提問「12萬菜販跟6萬上班族選哪個？」，發文不過短短4個小時，就得到超過300個回覆，更讓人吃驚的是，眾多網友大部分都選「菜販」，建議選月薪6萬上班族的寥寥可數。

一名網友在PTT八卦版發問，表示自己即將大學畢業，正陷入一個難題。「有一個6萬月薪的工作，每天上班就是朝9晚5很固定，也不用加班，週休2日。

另一份工作就是接家裡的菜攤，大概一個月可以有12萬收入，但是只有禮拜一休息，六日都得去，也沒有什麼國定假日這種東西，時間就是凌晨2點到下午2點，好處是自己是老闆，沒人管不用看別人臉色，缺點是認識人的機會就變很少了」，該名網友想知道其他人會如何選擇。

結果眾多網友幾乎一面倒回覆：「菜販呀」、「菜販免稅還用選嗎」、「當然菜販 錢才是王道」、「我現在就剛畢業 6萬上班族 我會想選菜飯」、「我房東就是菜販 現在退休 爽爽收房租」、「菜販可以做到老，上班族中年就準備失業」、「當然選當老闆啊，我認識一個銀行經理也是跑回家接魚攤」、「當人跟狗還用選嗎」。

少數選上班族的網友則認為「當然上班族啊 生活品質不用顧啊？」、「上班族 菜販太累了」、「當你沒體力當菜販後 接下來你無法轉職更高薪的工作」、「看當上班族的發展性」、「起薪能六萬的工作，未來前景加薪和年終獎金分紅不差吧」、「兩個工作性質很不同，如果要走得久，一定要有興趣」。

更有網友打趣建議「花三萬僱工讀生 再找個三萬的工作 合計賺12萬」、「你就出四萬請個人幫助顧就可以多休息啦」。

(中時電子報)