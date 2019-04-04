農漁產品再簽約！ 韓國瑜上任累計92億元訂單

上月高雄市長韓國瑜出訪中港澳，簽定新台幣53億元的農產品訂單，未料，卻有聲浪質疑是否真能照顧農民。有網友指出，韓國瑜不只被農民們看破手腳，連之前滿口韓國瑜多好多棒的韓粉也寥寥無幾。該網友的驚人言論引發熱議，有人則憤而表示「是真瞎還是裝瞎？」

韓國瑜上任後努力拚經濟，日前出訪港澳深廈，帶著53億農漁訂單回到高雄。不僅如此，上海曾泰股權投資基金公司跨海採購高雄的農漁產品，2日在高雄巿議會由韓國瑜見證，與台灣盛發生鮮農產品有限公司以及高雄市農會及高雄區漁會簽下1年10億新台幣的採購合約。

然而，即便韓國瑜努力拚經濟，仍有許多人批評、看衰。網友kiwidoit就在PTT發文指出，才短短幾個月，韓完完全全被當笑話，不只被農民們看破手腳，表示失望，連之前滿口韓國瑜多好多棒的韓粉，現在也寥寥無幾。該網友說「為何韓國瑜才短短幾個月就變過街老鼠了呢？」

對此，許多人則紛紛吐槽，並表示「民進黨繼續把高雄89萬市民當笑柄，把南部農漁民當笑柄，2020就穩了」、「是真瞎還是裝瞎？」、「先關心小英，再離開你的同溫層吧」、「只有你這樣想吧」、「民進黨還是過街老鼠的可能性比較大吧」。

(中時電子報)