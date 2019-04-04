46歲的李姓男子在新北市犯下多起販賣毒品案被法院判刑33年後，為躲牢獄逃到台南市躲藏，平日以按摩為生。2日深夜他騎車違規遭警盤查，拿出弟弟的身分證謊報身分，被員警覺得相片和本人差異太多，準備帶返所查證身分時，他卻突然拔腿狂奔，但仍被員警逮回。

警方指出，2日凌晨3時30分左右，台南市警六分局金華所員警林于翔、黃昱翔執行巡邏勤務時，行經南區永華路一帶，發現一名李姓男子騎乘重機車逆向行駛，行跡十分可疑，於是上前攔查。

一開始，李姓男子還故作鎮定，不疾不徐從機車內拿出弟弟的身分證，謊稱是自己的身分資料，但員警發現本人與照片差異頗大，經詢問李某各項基本資料時，他也總是猶豫許久才回答，讓員警覺得不對勁，準備將他帶回警所進一步查證。

不料，李某一聽到警方說要帶回派出所後，突然拔腿狂奔，2員警除隨後跟上，還呼叫線上警力支援，最後李某逃不掉只好乖乖束手就擒。

警方調查，李某出生於台南，在新北市犯下槍砲、毒品等案件，疑似為躲避官司與牢獄，跑回到老家台南躲藏。沒想到，竟然只因深夜騎機車逆向行駛違規，就被警方盯上暴露通緝身分。面對即將到來的33年刑期，李某希望移送檢方之前能再看看母親，警方也依法通知他的母親到場。

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(中時 )