日前大陸南京祿口國際機場，逮到一名男子的鞋底藏有近500克的毒品「麻古」。員警表示，嫌犯為了躲安檢，竟連續1個月不洗腳，利用腳臭掩蓋毒品，想闖關成功，「雖然嫌犯體內沒有藏毒，但隔著3、4公尺就能聞到他的腳臭味了」。

大陸媒體報導，警方近日在南京祿口國際機場安檢時，聞到一股惡臭，發現這味道是從楊姓男子身上傳來。員警說，嫌犯2隻鞋子夾層各藏10包，總共攜帶500克麻古入境，X光機檢測並未看出，但他穿著一雙很薄的運動鞋，且沒穿襪子，腳又特別臭，命令他脫鞋，才發現腳下全是毒品。「楊男從1個月前就開始穿鞋不穿襪，更不洗腳，再加上會流腳汗，企圖以臭氣躲避安檢。」原想藉著腳臭闖關的他，卻因為腳太臭了而露餡。

最後楊男因非法持有毒品，遭到刑事拘留。對此，網友們紛紛留言，「買毒品的人敢吃下去？」、「心疼員警」、「故意1個月不洗腳，應該算是襲警了」、「我只想知道他怎麼做到洗澡不洗腳的」。

(中時電子報)