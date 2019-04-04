高雲翔澄清被告的只有他，沒有董璇。（圖／翻攝自高雲翔微博）

36歲大陸男星高雲翔去年3月29日在澳洲和製片王晶涉性侵被逮，案發剛滿一年，今(4日)傳出他遭投資《巴清傳奇》的唐德影視公司提告，更聲請凍結他和妻子董璇的北京藝璇文化經紀有限公司名下6千多萬人民幣，約3億台幣的財產，稍早高雲翔被控性侵後首度在微博發聲，強調這次被告的只有他，沒有董璇，「不希望我的親人和無辜的人再受到牽連」。

高雲翔去年3月在澳洲拍攝《阿那亞戀情》，殺青後驚爆捲入性侵疑雲，法官曾在庭上透露現場有採集到高雲翔的精液跟血液的DNA，高雲翔方面則認為被害女子證詞前後矛盾，第一版本未提被高雲翔性侵，第三版本才扯出高雲翔，案情仍在調查中，但因高雲翔涉案，使他和范冰冰演出的《巴清傳奇》播出遙遙無期，還傳出可能換角拚上映。

據陸媒報導，《巴清傳奇》的投資方唐德影視已正式對高雲翔和北京藝璇文化提告，7月19日將進行公開審理，而人在澳洲陷性侵案的高雲翔應無法出庭，今消息傳開後，不少媒體直指高雲翔這回還拉著妻子董璇一起被告，稍早他睽違一年發文，澄清：「首先跟大家道歉，過去的一年因為我的事給大家添了很多麻煩」，「但就今天的新聞我必須要強調的是，唐德起訴的是我高雲翔，被告人中沒有董璇」，自己會配合處理，不希望再連累其他人。

對此，網友說：「對董璇好點」、「可我們只知道你老婆是真的慘無數次，因為你被推上風口浪尖」、「你對得起董璇嗎」、「董璇真的倒霉，攤上這麼一個老公」。

(中時電子報)