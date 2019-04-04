英國《泰晤士報高等教育特刊》針對全球76個國家、初步過濾462所大學，首次進行「世界大學影響力」評比排名，台灣的亞洲大學躍上全球107名、位居全台第4；且在「減少國內及國家間不平等」、「促進城市與社區永續」2大評比項目中，亞洲大學都奪下台灣第1名。

亞大副校長兼USR中心主任柯慧貞指出，「世界大學影響力排名」是根據聯合國「全球永續發展目標」（SDGs）的17項指標中選出11項適合大學可持續發展目標的指標，並針對各大學教學產研能量應用、對全球永續發展的具體貢獻度進行排名，台灣有12所大學進入前300大。

亞大校長蔡進發表示，亞大在「減少國內及國家間不平等」項目奪下世界排名第9、台灣第1，因學校長期針對弱勢學生、發展中國家的國際學生提供援助，像是前幾年就提供199名學生獎助學金、成立原住民資源中心等。

在「促進城市與社區永續」指標項目，亞大排名全球第54名、台灣第1。蔡進發說，亞大入選全台十大校園美景，聘請日本建築大師安藤忠雄設計興建現代美術館、開創美學教育，體育館也入選「國家卓越建設獎」金質獎，並積極推動綠校園建設、獲「世界綠能大學」百大排名，也舉辦「亞大藝文季」活動並開放社區參與。

此外，亞大在「教育品質」指標項目獲全球第51名、位居台灣第1名。蔡進發說，亞大從2014年至今，每年皆榮獲英國泰晤士報評比的各項「教育品質」排行，不論在全球、亞洲區、亞太區、金磚五國及新興經濟體、創校50年內的「最佳大學」等各項百大排行，亞大全部入榜，辦學受肯定。另挺進「美國新聞與世界報導」全球最佳大學排名等，顯見教學產研成果獲國際認證。

(中時 )