前立委陳杰為家扶兒穿上新鞋。（鐘武達攝）

4月4日兒童節，彰美獅子會的獅兄們專程帶著彰化家扶中心的70名孩子到彰化市家樂福買新鞋，會長陳建彰以及前立委陳杰等獅友們更親自為小朋友們穿上他們自己挑選的鞋子，讓小朋友們開心歡度1個屬於自己的節日。

家扶兒小昱的媽媽說，「小昱及姊姊目前都在成長階段，精力旺盛、平常喜歡又跑又跳，鞋子的磨損率相當高，但因家裡的經濟拮据，每當聽到孩子說「鞋子破了」，就要再1次的煩惱，有時則要孩子忍耐「等再破一點再換」。

「我好久沒有穿新鞋了」就讀幼兒園的小華說，現在穿的鞋子是什麼時候買的，已經忘記了，「看到那麼多漂亮的鞋子，都好想買喔」。

彰美獅子會前會長鄭敬議表示，1雙好的球鞋對於貧困家庭的孩子來說往往是一種奢求，這次贈鞋活動，也期許能讓孩子心存感恩，在未來有能力的時候也要回饋社會。

陳建彰說，這次彰美獅子會總共捐贈10萬元幫家扶兒添購新鞋，看到小朋友們挑選新鞋時的燦爛笑容，自己也很開心。

(中時 )