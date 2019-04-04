自大谷翔平後大聯盟吹起一股「投打二刀流」，除了昨天響尾蛇王牌投手「Z魔神」葛倫基（Zack Greinke）單場雙響砲，今天大都會的新科國聯賽揚名投狄葛朗（Jacob deGrom）不但先發7局無失分，飆了14次三振之外，自己還打了一支陽春炮。狄葛朗跨季第26場優質先發，追平半世紀的國聯紀錄。

今天大都會賽揚名投狄葛朗不讓Z魔神專美於前，對戰馬林魚大飆速球，平均97英哩（時速155公里）主投7局無失分，只被打出3支安打，單場飆出14次三振寫下生涯新高，尤其第3、7局各飆3K。

除此之外狄葛朗在第3局上場打擊，面對馬林魚先發投手理查茲（Trevor Richards）第一球就積極揮棒，轟出一發全壘打，同時是生涯第2支，幫助大都會最終以6比4獲勝，是本場勝利的最大功臣。

值得注意的是狄葛朗目前已跨季26場優質先發，追平名人堂成員吉布森（Bob Gibson）在1967-68年創下的國聯紀錄，26場先發中主投185.2局，自責分率僅1.55，共有237次三振和34次保送。目前本季狄葛朗兩場先發全勝，防禦率還是漂亮的0。

「這可能是他最好的武器，」大都會總教練米奇（Mickey Callaway）認為：「狄葛朗正在創造歷史，他的拿手球路是聯盟中最棒的武器，何況他有四個。」

(中時電子報)