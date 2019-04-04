機警的民眾用假鈔搭配兩張真鈔營造45萬現金的假象。（邱立雅翻攝）

民眾防詐意識提高。陳姓男子3日接到詐騙電話，指稱陳男雙證件被冒用而涉刑事案件，陳男一聽便知是詐騙集團來亂，馬上報警處理。隔日在約定之處，警方身著運動衣佯裝路過民眾在運動，待發現可疑女子前來取款，運動鄉親一秒變身警察一擁而上逮捕詐騙女車手，查扣偽造法院文書與被害人現金。

楊梅區陳姓男子3日下午接到詐騙電話，對方指他的雙證件被冒用而涉犯刑事案件，要求他將帳戶內所有金錢提領交付指派的檢察官，否則帳戶將被凍結。因陳男一聽便知道是詐騙手法，便佯裝配合，在偷偷向草湳派出所報案與警方合作，接著與假檢察官約定4日上午在住家巷子口交付45萬款項。

陳男依詐騙集團電話指示，到住家附近銀行領款假裝配合，雙方約定4日早上交款。陳男當天上午提著一個假裝是45萬元現金的牛皮紙袋，裡面僅有兩張真鈔，其餘全是假鈔。草湳所長柯智揚則率隊喬裝晨運民眾在住家巷子附近埋伏監視。

約定時間到時，發現一名穿著輕便的年輕女子在巷外徘徊查看，行跡可疑，周遭埋伏的「晨運民眾」們都繃緊神經，一邊熱身一邊準備隨時逮人。只見陳男準備交付款項給該名女車手之時，晨運民眾隨即恢復警察身分一擁而上逮人，現場查扣偽造法院文書及被害人交付的現金。

楊梅分局表示，順利阻止被害人遭詐騙45萬元整，並將杜姓嫌犯依冒用公務員名義、偽造公文書偵辦中，並持續向上溯源，也呼籲民眾遇到詐騙狀況請立即打165或與警方聯繫。

(中時 )