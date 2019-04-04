19歲邱姓男子透過網路結識15歲少女，進而交往，但小情侶怕懷孕，以每周3次的頻率發生關係，卻都是從後面來或是口交，事後被少女父母發現怒告邱男妨害性自主，雖然是「你情我願」，但因少女未滿16歲，桃園地院認定邱男性侵少女55次，判刑2年、緩刑2年。

邱姓男子2016年暑假透過網路認識還在就讀國中的少女，不久成為男女朋友，血氣方剛的邱男明知少女年幼，仍壓抑不住慾火，把少女帶回家中發生關係，但卻害怕懷孕，只敢從「後面來」，少女半推半就下也跟著偷嚐禁果。

食髓知味的小情侶從2016年8月到2017年3月間，以每周3次的頻率發生關係，有時在桃園區或蘆竹區的對方家中、有時去開房間，但都是以口交或「後面來」的方式，直到少女父母發現，氣得帶女兒驗傷報警提告。

邱男坦承和少女發生性行為，但強調都是在對方同意下進行，未違反少女意願，少女則不願正面承認，但坦言發生關係時，其他親人都在家，被硬上可以立即向外求援。

桃園地院法官認為小情侶是你情我願，但少女未滿16歲仍觸犯妨害性自主罪，審酌邱男無前科、犯後坦承不諱，且已和少女和其父母達成和解，顯見已有悔意、知所警惕，依頻率認定邱男犯55次，判刑2年、緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，並應參加法治教育課程10場次。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時 )