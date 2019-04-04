警政署長陳家欽致贈國道警察樹林分隊獎勵金。（陳俊雄攝）

針對網紅計程車司機涂清涼辱警，甚至還在臉書發文怒嗆警政署長「無腦」，警政署長陳家欽再度表態力挺基層員警，並強調警方支持員警依法偵辦、支持員警執法，絕對不是「官官相護」。

警政署長陳家欽為激勵警察工作士氣及關心清明節連續假期交通安全維護工作，4日下午3時30分前往國道公路警察局第六公路警察大隊樹林分隊，慰勉連續假期期間仍堅守崗位的第一線執勤員警辛勞。

陳家欽也在於關懷同時，特別強調員警執勤安全之重要性，他認為，國道員警執勤時面對風馳電掣、時速動輒破百的車流，身處猶如炮林彈雨之高度風險之執勤環境，為此警政署除規劃全面換發高反光係數背心、交通錐、肩燈及巡邏車安裝電動升降桿LED輔助警示燈等相關照明警示設備外，亦規劃租購大型緩撞車，於處理事故時能有效降低員警執勤時之危險性，也強力推動高科技執法，更有效率維護用路人行車安全與秩序。

陳家欽表示，他目前已經走訪了南部、北部的各國道警察分隊，了解員警執勤狀況，目前僅剩中部幾個分隊尚未前往訪查，為了慰勞員警的辛苦，他也特別致贈樹林分隊獎勵金，還贈送由退休員警開設咖啡莊園所烘焙的咖啡豆。

日前網紅計程車運將涂清涼在台北101大樓附近的公車停靠區違規停車，遭信意警分局員警開單取締，涂男事後竟在臉書上公布警員編號外，還詛咒警員「全家不得好死」、「俗仔一個」，並標註信義分局、三張犁派出所外，3日晚間又在臉書嗆聲警政署長「無腦」。

對此陳家欽表示，他一早就看到涂清涼的發文，對於員警勇於執法卻遭到辱罵，警政署當然要替同仁依法偵辦、全力支持；對於涂清涼質疑警方「官官相護」，陳家欽也反問「什麼是官官相護？」

陳家欽強調，只要有任何對警察同仁執法威脅、攻擊行為，就是妨害公務，警方一定依法偵辦，絕對沒有官官相護。

(中時 )