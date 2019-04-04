溫昇豪。（群之噰、有意思國際傳媒提供）

夏于喬。（群之噰、有意思國際傳媒提供）

安心亞（中）。（群之噰、有意思國際傳媒提供）

天心、鍾承翰主演中天娛樂台、華視律政劇《最佳利益》今曝光前導預告，劇中飾演資深律師的天心，讓導演林立書讚不絕口，誇她只要鏡頭一來，不論霸氣外露、眼神機車、冷血無情眼神，律政一姊的氣勢就來了，讓菜鳥律師一個個嚇到嘴巴掉下來，根本就是「冷血律師」。導演說：「只要天心在，我都放心，『女俠上場』大家秒入戲，全都在角色裡。」氣場比導演更強大。

溫昇豪在另一部戲與賈靜雯演夫妻，劇中夫妻失和，《最佳利益》則和天心配對，他說：「這次我是帥氣登場。」他飾演斷案如神的王牌檢察官，因為經歷神秘自殺事件，與從事同行的「老婆」立場不同，有口角衝突及冷戰戲，婚姻危在旦夕，巧合前後兩部電視作品都與老婆失和。

菜鳥律師鍾承翰除了在劇中大量的奔跑汗水直流之外，也有好幾場情緒戲很重的戲，除了哭到鼻涕眼淚齊發，下戲後在片場坐在原地哭到無法自己，鍾承翰回想當時的情緒很重很重，也因為演了這個角色之後，發現自己在看很多事情的角度也變得不一樣，學會更多的換位思考，也不會急著下定論。

除了精彩的主演對白，劇中也有夏靖庭、曾珮瑜等20位金鐘、金馬演員演出，安心亞、夏于喬、納豆也客串，每個卡司都代表一個案件的主題。安心亞在看完劇本後，二話不說接受挑戰，夏于喬演暴紅的網紅，每天在直播鏡頭前濃妝艷抹與粉絲討拍的大膽演出。

製作人陳慧玲表示，《最佳利益》的案件都是出自於台灣的案件，我們希望透過案件的故事內容可以喚起台灣社會的情感共鳴，在國外很多律政劇大多是在訴說「法理情」，但在《最佳利益》有更多的時候是在說「情理法」，在「情」的角度會有很多琢磨。一件事情有很多角度的法與理判斷，但是在劇中有更多的「情」的角度去詮釋一個案件的觀點。希望在看似糾結的案情中，展露人性明亮可愛光芒，也不迴避晦暗現實一面。

故事以法律個案的方式推進，藉由案件的鋪排與相扣，演繹出律師們的工作樣貌與出庭風采，也透過一群菜鳥律師鍾承翰、楊銘威、程予希、陳怡嘉、黃浩詠的相互較勁，完整呈現出律師事務所的冷暖遭遇。製作與導演、編劇更是用心安排案件超強客串卡司更重現各種社會案件黑白樣貌，陳慧玲表示，籌備期間最花時間的就是故事中的案件，每一個案件都有想要表述社會議題、人性與現實社會環境，民眾在法律面前與事件原貌的強大無奈感。

(中時 )