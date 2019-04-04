衣索比亞航空ET302班機首份官方失事調查報告出爐，衣索比亞運輸部今天表示，事發當時機師已完全遵照標準程序重複操作，卻仍無法控制飛機，最終不幸墜毀，初步排除人為不當操作問題。

衣索比亞運輸部今天召開記者會，說明衣索比亞航空ET302班機初步失事調查報告結果。

衣索比亞運輸部當地時間4日上午11點（台北時間4日下午4點）召開記者會說明衣航ET302班機失事初步調查結果，衣國運輸部長摩吉斯（Dagmawit Moges）指出，ET302班機墜毀前機鼻不斷朝下俯衝，最終墜毀，摩吉斯表示機組員傾盡全力遵守緊急操作程序、按照飛行手冊上的指示「重複操作」，卻仍無法控制飛機。

她指出，初步報告主要有4項發現：第一，出事的ET302班機事先已取得適航性證明；第二，機組員都具備必要的證照及條件來執飛；第三，起飛過程相當正常；第四，機組員已依循飛行手冊上的所有指示重複操作，但是仍無法控制飛機。

據路透社報導，儘管為了符合國際規範，空難初步報告並未歸咎負責單位，也未提供失事原因的詳細分析，不過報告結果已經清楚排除機師操作程序不當的可能，反而提供2點建議給飛機製造商波音及飛航監管單位。

這2點安全建議包括：第一，初步調查顯示飛機機頭不斷自動朝下，因此建議飛機製造商應該重新檢視飛機的飛行控制系統；第二，民航當局在解禁各航空業者執飛這款機型前，應該證明飛行控制系統的問題已經解決。

值得注意的是，先前外界多揣測衣航失事班機或許也像去年10月墜海的獅航一樣，攻角感測器感應有誤，導致防止飛機失速的「機動特性增強系統」（Maneuvering Characteristics Augmentation System，MCAS）自動下壓機頭，不過初步調查結果卻未提出感測器有損壞的情形。衣索比亞民航局官員阿亞留（Amdeye Ayalew）在記者會上表示，我們可以證實的是，目前尚未發現任何外物損害、干擾（foreign object damage）的情形，同時調查人員也尚未發現任何飛機本身「結構設計問題」。

衣航空難還須專家進一步調查，預料最終報告將在1年內釋出。

(中時電子報)