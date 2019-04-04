愛之船很大可以載很多人。（邱立雅攝）

市長鄭文燦（中）歪頭舉花有點可愛。（邱立雅攝）

2019彩色海芋季面積5公頃大，有6萬株花朵爭奇鬥豔。（邱立雅攝）

招親舞台有可愛字卡幫男男女女說出心聲。（邱立雅攝）

桃園的愛情產業鏈進度超前。第3屆彩色海芋季兒童節正式起跑，市府去年將彩色海芋定調為幸福之花，在活動中邀請糕餅與婚紗業者前來散播幸福，今年更加碼駛出滿載海芋的愛之船，還舉辦芋下老人聯誼活動，牽起單身民眾幸福，更要將溪海休閒園區推展到世人面前。

桃園市政府在2016年花彩節發現彩色海芋大受民眾歡迎，潛力無窮，在2017年將海芋獨立出來首辦彩色海芋季。市府農業局解釋，過去民眾以為海域只有白色且生長在水田中，但彩色海芋屬旱生型海芋，僅需水生型海芋一半的水量，色彩鮮豔誘人，過去多以出口外銷為多，較少人認識。

為了推廣溪海休閒園區，利用短期聲量營造長期人潮，市府以幸福經濟學為發想，舉辦彩色海芋節同時添加愛情元素，去年即向婚紗與糕餅業者招手，今年更擴大舉辦，打造出9米高的愛洋船情「愛之船」，還有浪漫花廊、幸福鐘響、海豚戀人與珍愛一生等裝置，情侶與夫妻走進5公頃面積的花海中，更能感受幸福與浪漫。

市長鄭文燦出席開幕式時，還別上紫色客家花布圍兜兜，發送海芋給現場小小花仙子們。鄭文燦表示，桃園升格後第一年遭逢旱災，農委會宣布停灌桃園水利會灌區約2萬2000公頃，當時市府利用休耕農地種植草花，舉辦花彩節，獲得市民好評，至今持續舉辦，危機化為轉機。

鄭文燦表示，市府積極畫設休閒農業區，目前已畫設8個休閒農業區，並以發展「一休區一花卉」、「一休區一節慶」為目標，展現休區獨特特色，例如大園海芋、觀音蓮花、大溪蘭花、茶花、龍潭魯冰花、大古山野百合、坑子溪桃金孃等。

(中時 )