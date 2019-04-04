麗星郵輪寶瓶星號3月31日從基隆港出海，進行4天3夜的「基隆–宮古島–那霸」海上之旅，卻發生1名43歲台籍男性旅客，搭船的第一夜就疑似因為心肌梗塞死亡，直到昨（3）日結束旅程後才返回基隆。麗星郵輪對此表示，第一時間獲報後，便立即通報海巡署，並與家屬聯繫，後續也會配合相關調查。

據悉，該名男性旅客是單獨出海，3月31日搭上郵輪後，到了晚間11時許，突然身體不適，疑似因為心肌梗塞，經搶救後仍於4月1日凌晨宣告不治，而死者有1名哥哥，事後船方也有立即通知家屬。

麗星郵輪表示，寶瓶星號4天3夜「基隆-宮古島-那霸-基隆」航次於3月31日下午5時自基隆港出發，當天深夜11時25分，船上醫務室通報1名乘客出現身體不適之情形，予以施行急救並尋求緊急空中醫療救援，而經船醫動用所有醫療資源以及努力後，仍宣告不治。

「第一時間即通報海巡署，並與該名乘客家屬取得聯繫。」船方強調，寶瓶星號該航次於3日下午4時抵達基隆港後，已全權交由海巡署以及基隆港務警察總隊進行調查，因麗星郵輪高度重視乘客個人隱私，故不便提供其他說明資訊。

對於此事件，麗星郵輪深表遺憾，並重申乘客的健康與安全一向是船方的首要原則，且嚴格遵守《國際海上人命安全公約》之準則，後續亦將竭力配合主管機關相關調查。

「有點毛毛的，但不影響旅遊心情！」一名搭乘該船的曾姓旅客向記者表示，他這趟旅程期間完全不知道船上有人身故，直到結束旅程返回基隆後才知道，不過並不會影響他的心情。

(中時 )