參加兒福聯盟園遊會的家長、小孩非常踴躍。（廖德修攝）

今日是兒童節，兒童福利聯盟調查卻發現，台灣學童主觀生活滿意度持續倒退，創下75.8分的三年新低。兒盟執行長白麗芳表示，沒有足夠的陪伴和支持，是孩子們生活滿意度倒退的關鍵。

調查發現，近4成學童1周與父母同桌晚餐少於4天，1成經常或總是沒有爸媽陪伴。除了家人，孩子們也苦惱於同儕關係，1成2坦言無法輕鬆交到好朋友，覺得在學校裡「沒人跟我同一國」、1成4覺得「自己很孤單」，快樂兒童節儼然快變成孤單兒童節。

兒盟調查，學童生活滿意度若以100分計算，60分以上比例83.7％，與國際平均（HBSC）87.5％有點差距。2018年台灣平均分數為75.8分，比2017及2016年低3至3.4分，更有近1成4（13.9％）的孩子覺得很孤單，7、8年級學生又比5、6年級學生的比率高出6.1％。

另一個現象是親情陪伴同步下滑，10.3％的孩子經常無爸媽陪伴，7、8年級生比5、6年級略高3.3％。近4成（37.6％）孩子每周跟爸媽同桌晚餐的天數少於4天，且年紀越大越少，7、8年級生比5、6年生高出11.4％。把煩惱告訴媽媽的比例，也從2016年的68.4％下降至2018年的58.6％，跟國際平均（86.5％）相差27.9％，把煩惱告訴爸爸的比例則略降至45.7％。

友情陪伴方面，12％表示無法在學校輕鬆交到朋友，7、8年級生又比5、6年級生高5.2％，呈現年紀越大越難交到朋友的現象。另有6.4％表示覺得，校內沒有友善且願意幫助自己的同學；學校裡沒有人跟自己同一國的比例，更從2016年的6.8％上升至2018年的10.7％。

白麗芳強調，家庭與學校就是孩子們最重要的兩個生活圈，但親情與友情的陪伴卻同步下滑，深深影響孩子對生活的滿意度。且孩子跟媽媽說煩惱的比例下滑至不到6成，也很令人憂心！

這項調查是以國小5、6年級與國中7、8年級，即11至14歲學生為對象。填寫問卷時間為去年5月21日至6月30日，共回收1571份有效問卷、回收率88.9％，誤差不到2.5％。

(中時 )