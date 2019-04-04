南崁兒童藝術村延續北區兒童之家幼兒教育理念，4日正式開館試營運，前身為「北區兒童之家員工及院長宿舍」，早期為育幼院所屬宿舍，附近居民的爭取、文化局協助下，完成全區歷史建築指定登錄，市長鄭文燦說，選在兒童節正式與大家見面有其意義。

南崁兒童藝術村前身為1980年興建的「北區兒童之家員工及院長宿舍」，市府2015年完成全區歷史建築指定登錄，並投入約7358萬元進行調查研究及修復工程，發展南崁兒童藝術村成為藝術基地、文化綠洲，提供孩子們優質的藝文場所，讓美學及藝術教育從小紮根。

鄭文燦與南崁兒童弦樂團團員於活動中合唱「當我們同在一起」，他表示，在地方仕紳及團體爭取下，市府2015年完成全區歷史建築指定登錄，2017年獲財政部國有財產署同意無償撥用價值高達1億3,951萬元的園區土地，並退還市府原採有償撥用的經費約9,000萬元；市府也投入約7,358萬元進行調查研究及修復工程，並規劃保留育幼院的兒童教育史料，以展覽的方式讓更多市民朋友瞭解這段歷史。

市府以保留建築、生態及文創再生等方式發展南崁兒童藝術村，並結合在地團體推廣兒童劇團、樂團及美術班等活動，從小培養孩子的藝術才能及審美觀，讓美學教育紮根。他強調，藝術教育並非侷限於校園，透過藝術村的設立，也可讓不同學校的孩子及家長增添更多互動。

(中時 )