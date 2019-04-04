2019媽祖信俗國際論譠4日在大甲鎮瀾宮文化大樓熱烈展開，在將媽祖文化向多元化與國際化的論壇場次中，不僅兩岸學者專家齊聚，還有美籍網紅小貝、法籍新住民主持人、馬拉松選手吉雷米等人共同對媽祖的源起、對社會發展的建議、省思及外國人是如何看待媽祖文化做出精彩的對談。

媽祖信仰從宋代開始發展以迄於現代，千餘年的信俗文化累積了深厚的中華文化傳統，融合儒、釋、道三教的文化精隨，也展現中華民族優秀的人文精神。在2009年被聯合國教科組認定為非物質文化遺產後，台灣更在2017年於明道大學開設了全台首個媽祖文化學院，不僅招收台灣學生，也錄取各國對媽祖文化有興趣的學生來台就讀，為拄廣媽祖信俗國際化不遺餘力。

2019年，媽祖信俗列入聯合國教科文組織世界非物質文化遺產已十年，為求增進媽祖文化之學術涵量，促進更多元的交流互動，增益媽祖信仰之廣度與深度，台灣媽祖聯誼會暨大甲鎮瀾宮以「承先啟後、媽祖薪傳」為核心舉辦媽祖信俗國際論壇，經由媽祖信仰的歷史考究、文物考古、信仰圈與區域發展論題，並在媽祖信俗研究的回顧與展望下，以發揚「媽祖信俗」成為世界性的價值核心。

(旺報 )