台灣中油潤滑油事業部在壽山動物園舉辦「來和LUBY手牽手唱歌跳舞加健走」活動，歷經百件參賽作品脫穎而出的LUBY公仔，首次與大家見面互動，還有兒童界舞蹈天團蘋果家族與壽山動物園吉祥物，陪大小朋友歡慶兒童節；該事業部執行長吉廷邦表示，充分展現國光牌、活力安心值得信賴的品牌形象。

台灣中油潤滑油事業部執行長吉廷邦指出，潤滑油事業部身為國營事業的一份子，在使命感的驅動下，除了持續提供且開發品質穩定有保證的產品，更積極關懷社會，參加多種社會公益活動，包括致力於環境保護、關懷地方人文、扶持弱勢團體等，本次活動是國光牌公仔LUBY主題曲首度曝光，輕快的曲風加上朗朗上口的歌詞，希望能把國光牌「讓一切好轉」的品牌意象，以不同方式呈現給更多民眾。

吉說，活動特別選擇在高雄最受大小朋友喜愛的壽山動物園舉辦，並邀請鹽埕早期療育資源服務據點設置兒童發展篩檢攤位，有專業的治療師讓家長諮詢兒童發展狀況及教養相關技巧，加上有益健康的健走、小朋友最喜歡的健點心及闖關活動，希望帶給大家一個充滿笑聲的歡樂兒童節！

精彩的表演讓遊客看得目不轉睛驚呼聲與掌聲連連，而可愛的國光牌LUBY公仔更是整場活動焦點，在舞步精湛的蘋果家族示範下，與壽山動物園人氣明星-壽Q家族一起隨著LUBY主題曲唱唱跳跳，帶領潤滑油事業部同仁與現場民眾活力舞動為健走暖身，超過三百位小朋友一同化身國光牌小小LUBY的可愛模樣。

(中時 )