南崁兒童藝術村4日正式開館試營運，護樹行動聯盟卻認為，南崁老樹老屋古蹟園區無一幸免搭上全台流行彩繪風，讓人遺憾，他們表示，歷經2年多經志工們搶救下來的南崁老樹老屋古蹟園區因公告市定古蹟，根據文資法第34條對於文化資產附近街區的整體配置、高度、造型、色彩及風格等事項都要進行嚴謹的審查。

聯盟問文化局，在兒童藝術村經營團隊提案彩繪園區時，審議內容有無對整體周遭景觀及其建物人文內涵有所應合？在實際行腳園區周圍訪談居民互動過程裡，大多收到這園區彩繪內容破壞其古蹟原有古樸風韻外，視覺雜亂及無主題應合，呈現空洞塗好塗滿意象。

對此，文化局表示，南崁兒童藝術村委託營運團隊所提出園區裝修計畫書中，針對牆面及地面彩繪，營運團隊考量歷史建築牆面材質可逆性的原則與其可能產生的任何物理化學反應變化，係採用可逆之安全塗料，爰經文資委員二次審查，予以審查通過，並由文化局於2月18日核備該計畫。

(中時 )