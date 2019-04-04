清明節掃墓小心蚊蟲跑到眼睛裡！高雄一名20歲何姓女子上周六去掃墓，幫墳墓除草時隱隱覺得左眼刺痛，誤以為是隱性眼鏡碎掉。4小時候下山就醫時，左眼已經腫到像鹹蛋超人，1.0的視力瞬間降到剩0.1，從她的左眼內醫師夾出4隻活的汗蜂、但動也不動，像快死了一樣。

輔英科大附設醫院眼科教授洪啟庭表示，汗蜂入眼算是世界首例。何小姐到醫院時，左眼併發蜂窩性組織炎，以及角膜發炎、瀰爛，檢查後發現，她的左眼裡有四隻不會動、快死的小蟲，且視力驟降，只剩0.1。住院用藥五天後，視力才從0.1恢復至0.8，康復出院。

洪啟庭說，台灣大學昆蟲系教授蕭旭峰確認，這隻蟲是「膜翅目集蜂科」蜂類，學名Halictidae，俗稱汗蜂，喜歡吸人類的汗水，大多生活於海拔一千公尺以下的地上、枯樹枝裡，掃墓、登山時都可能遇到牠。

洪啟庭說，幸好何小姐沒有揉眼睛，要是汗蜂在眼睛裡面被壓碎，恐引起角膜潰瘍與感染，嚴重恐失明。洪啟庭建議民眾，掃墓時記得戴護目鏡，防蚊蟲也防燒紙錢的煙灰，當異物跑到眼睛時千萬不要揉，用清水沖洗並快速就醫。

(中視新聞)

(中時電子報)