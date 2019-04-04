劇中喪禮戲。（三立提供）

連俞涵（右）和張棟樑對戲多。（三立提供）

苗可麗（右）和李宗霖。（三立提供）

三立週五劇《一千個晚安》劇情催淚，本週延續上集一開場即是戴站長（陳博正飾）於醫院宣告不治劇情，一動也不動的軀體旁只見戴家姊妹哀痛的為父親穿鞋，與程諾（張棟樑飾）一齊送戴站長最後一程。

張棟樑表示拍陳博正飾演的戴站長過世，大體躺在醫院的劇情，其實是他加入劇組的第一場戲，本來就跟劇組大家都不熟的嚴肅感剛好適合這場戲的氛圍。

張棟樑看到陳博正躺在病床上覺得好難過，於是就順著情緒演出，最難受的是大家明明都眼眶泛淚要掉下來，但導演就是不許大家哭出來。連俞涵還被導演警告，只能含淚不能落淚，連俞涵說，記得當時只有一句台詞「爸，睡著了嗎？」當時心情整個空掉了。

演員說拍這類悲傷至極的劇情真會憋出內傷，由於當天大家心情都很崩，因此每拍攝一個段落導演喊停，連俞涵都會衝到到醫院洗手間偷哭一下再繼續拍攝，其實花了很久的時間才平復心情。拍攝喪禮的戲，劇情安排樹葬，奇怪的是原本是晴天，但拍攝時卻突然下起雨，張棟樑說：「下雨當然影響拍攝，大家都濕了，但是畫面有種淒美感。」

由於陳博正劇中是樹葬，也讓演員們有機會健康的去想自己的未來身後事，張棟樑說還沒想這個問題，現在是可以好好認真想想了，他也希望是用最自然環保不困擾家人的方式離開。

連俞涵想樹葬，因為之前去德國有看到很多樹下都有小牌子，寫上幾年生幾年離開，當地也很鼓勵樹葬，也種遍了樹，「我希望地球有很多樹，這樣會讓風景更翠綠，我會覺得很欣慰，而且希望有場生前告別式，因為喪禮主角都不在，如果有生前告別式，可以親自把具有紀念價值的東西分送給親密朋友，不要只是一條毛巾。」

(中時 )