國民黨組發會主委李哲華3日呼籲黨籍立委、立委提名人，甚至是15位黨籍縣市長應公開表態是否支持韓國瑜競選下屆總統，而表態參選下屆立委的國民黨新竹市議員林耕仁，3日晚間即在臉書以「全民支持韓國瑜參加2020總統選舉」為題公開表態響應，支持韓國瑜參選。

雖然國民黨新竹市黨部至目前還未決定下屆立委黨內初選的辦法，但因黨內同志有多人表態參選，初選是勢在必行，且可能在5月之前，而組發會要求立委提名人公開表態，林耕仁雖還未被提名，但他認為自己有必要為此表態，因此昨晚透過臉書直播影片公開立挺韓國瑜。

林耕仁說，民進黨蔡政府執政以來，只知不斷進行政治鬥爭、政策倒行逆施，搞得全國人民都民不聊生，沒辦法好好賺錢過日子，非常痛苦。

去年的地方縣市長選舉因民眾也厭倦了這個只靠政治口水治國的民進黨，才形成韓國瑜的「韓流」旋風，讓本來被認為絕對不可能被翻轉的高雄市，綠地變藍天韓國瑜高票當選市長，其他許多縣市也都被翻轉，我們都很清楚，這是人民決定要過好日子，也願意給國民黨1個機會，全力拚經濟。

但是沒想到的是，民進黨蔡政府完全沒有記取教訓，在去年大選慘敗之後，竟然開始變本加厲，每天抹紅抹黑韓市長…。

林耕仁表示，他要肯定吳敦義的大公無私，願意派出國民黨最可能勝選的候選人，他也在這邊正式呼籲，請黨中央務必要直接徵召韓市長，讓韓市長不要只是為高雄市民服務，而是為全台灣人民服務！相信韓市長更上層樓，當起領頭羊帶領台灣，全民才能開始好好拚經濟，而不是像現在般每天都在內鬥內耗！

他同時也代表新竹市廣大引頸期盼韓國瑜參選總統的選民朋友發聲，希望韓市長為了全國民眾願意答應參選2020年的總統選舉。新國會，新能量，讓我們跟著韓國瑜一起拚！

(中時 )