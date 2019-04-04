國民黨基隆市黨部主委黃希賢（左）今（4）日參加基隆市政府在海洋廣場主辦的「2019基隆童話藝術節活動」，與小朋友們一起歡慶兒童節，並送棒棒糖。（張穎齊翻攝）

拱韓選總統聲浪不斷！國民黨主席吳敦義原定5日要與高雄市長韓國瑜會面，談徵召選總統的意願，但韓國瑜因為10日將訪美而拒絕，改在18日返台再見。國民黨基隆市黨部主委黃希賢表示，一定要推選最強的總統候選人，若韓有意願打這場仗，他一定會全力支持挺到底，且相信黨部全員也一定都支持。

2020總統大選，吳敦義不放棄邀韓國瑜領表參加黨內總統初選，吳還證實「吳韓會」將於4月5日下午3點半在台北舉行，至於同樣有意參選2020的新北市前市長朱立倫、立法院前院長王金平，則分別安排在7日、8日。韓國瑜卻因籌備10日訪美業務，取消原本會面，希望改在18日自美國返國後再見面。

黃希賢今（4）日參加完基隆市政府在海洋廣場主辦的「2019基隆童話藝術節活動」，與小朋友們一起歡慶兒童節、送棒棒糖後，受訪表示，他認為黨中央應盡快找最強的總統候選人，如果韓國瑜有強烈意願要打這場仗，然後出來選，他「百分之百支持」，而且「挺到底」，並相信黨部全體黨員也會一齊支持。

「一定要推出最強的總統候選人！」黃希賢強調，現在民眾是「討厭民進黨」，不是「喜歡國民黨」，所以希望國民黨一定要能出現不一樣的新風貌，推出韓國瑜，他會全力支持。

(中時 )