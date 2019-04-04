新北市八里區慈恩納骨塔，本著追憶祖先、懷念親人的孝心、感恩之心，於今天舉行清明普渡法會，禮請法師誦經、禮懺。因為清明連假，掃墓民眾很多，為避免人潮眾多情形，八里區公所辦理結合消防、清潔隊、警察、義交與志工服務祭拜民眾，讓民眾有一良好的祭拜環境與動線。

八里區長吳嘉榮表示，掃墓帶來人潮及車輛眾多，呼籲鄉親儘量搭乘大眾交通工具，民眾若其行動較為不便，無法上山祭拜，區公所所另備有愛心專車接送。

民眾若其行動較為不便，無法上山祭拜，區公所所另備有愛心專車接送。（吳家詮翻攝）

當地大崁里里長林秀真說，該塔鄰近八里左岸及自行車觀光步道，民眾若搭乘大眾交通工具來塔祭拜後，也可與家人一同飽覽八里左岸之美景及享受八里在地美食（孔雀蛤、雙胞胎、胡椒餅、咖啡等），不但可完成祭祀孝心更可因此而連絡家庭情誼。

吳嘉榮說，清明連假掃墓人潮眾多，八里區公所除在慈恩納骨塔設置服務站，新北市蘆洲警分局龍源派出所、義警、義交都會派員指揮疏導交通，消防局也會有消防車駐點，八里清潔隊、民防及大崁里長、志工提供服務。

清明連假掃墓期間，龍源派出所、義警、義交都會派員指揮疏導交通。（吳家詮翻攝）

八里慈恩納骨塔時逢清明，祭祖掃墓民眾人潮。（吳家詮翻攝）

(中時電子報)