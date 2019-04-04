新竹市Big City遠東巨城購物中心為兒童、清明4天連假，打造全年齡層吃喝玩樂1站購足的最佳去處，歡慶兒童節更推出娛樂大店和好物市集、美食第2件半價、滿額夾夾樂、VIP來店禮等好康，歡迎全家大小家來Big City盡情享樂歡度連假。
巨城指出，桃竹苗首場誠品好物市集暨Mr. Friendly 30周年獨家品牌巡迴展即日起至22日於1樓創藝廳隆重登場，多樣童書、益智玩具、學習文具應有盡有，活動期間當日單筆消費滿1500元還可享85折優惠。
北台灣最大室內娛樂店櫃齊發威，則推出4月壽星4日至28日平日至7樓追風冰上世界可享99元無限暢溜，8樓追風奇幻島可享299元雙區無限暢遊。
另，湯姆熊歡樂世界享單筆兌換代幣600元送80元代幣。8樓大魯閣4日至7日推出13歲以下小朋友遊玩拍照打卡上傳Facebook即可兌換兒童小禮。
此外，Big City近70家餐飲名店聚集，提供中、西、日、泰、韓等各國菜系料理多樣選擇，4日起指定7、8樓主題餐廳享有4月壽星優惠、4樓美食街有第2件半價及加8元多1分精緻小點或升級套餐等活動。
另，為歡慶兒童節4日至7日於Big City遠東巨城購物中心（不含SOGO百貨），當日累計消費滿3000元即可參加夾夾樂活動，有機會獲得「樂檸漢堡」經典大俠牛肉堡套餐、「21世紀風味館」炸雞等派對美食；活動期間遠東巨城VIP於當日消費不限金額，即可憑APP會員QR Code兌換「Hagen-Dazs冰淇淋迷你杯」，贈完為止。
(中時 )
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