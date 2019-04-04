李華月在《血戀》上映後，更順勢推出露四點寫真。(取自網路)

隨著陳果執導的「妓女三部曲」最終曲《三夫》近日在港上映，劇中女主角需要靠「鱔魚」來滿足性慾的情節，令人忍不住想起24年前所拍攝的三級片《血戀》。在當年民風保守的年代，《血戀》不僅是第一部把「玩鱔」橋段搬上大螢幕的電影，且女主角李華月當年公開徵求男主角，還要求一個重口味條件，引爆全港熱議。

香港艷星李華月演過《八仙飯店之人肉叉燒包》等經典三級片，作風大膽的她，1995年更乾脆自演自導電影《血戀》，還大動作地公開徵求男主角，唯一條件只求「真槍實彈」上陣，果然讓她一夕間成為人人討論的話題人物。

而她當時屬意的第一人選就是三級片男星翁世傑，但因翁無法接受不戴保險套上陣，因此李華月最終找了新人陳偉狄演出。即便男女主角顏值普普，《血戀》仍憑著話題不斷加上劇中大量裸露性器官的重口味鏡頭，在三級片影史上佔有一席之地。

而李華月後來在拍完美國本土製作的動作片《THE GHOST》後，就徹底淡出影壇，絕跡演藝圈，2013年更被港媒拍到57歲的她，出現在中環蘭桂坊，不僅素顏現身連內衣也沒穿，作風仍舊大膽豪放。

(中時電子報)