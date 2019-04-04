台茶18號的春芽帶有花香與蔗香，被稱為初蕊。（沈揮勝攝）

台茶18號「紅玉紅茶」的春芽，常帶有蔗香、花香等獨特清甜，6、7年前，農委會茶改場與魚池鄉農會腦力激盪，名之為「初蕊」。今年初蕊因受去年入冬後長時間乾旱影響，萌芽參差不齊產量銳減，僅為往年正常量3分之1或更低，且還得分梯摘採，農民皺眉頭。

日月潭知名品茶師葉建宏表示，所幸3月初春雨滋潤，品質未受影響，但採摘工作確實麻煩，採茶工人邊摘還得邊看哪1芽可摘、那1芽需再等幾天？採茶效率變低，對農民來說是另種成本負擔。

仙楂腳地區茶農吳錫宜、澀水茶農謝秀丹與陳秋坤說，這兩周春茶分梯採摘修枝後，總算讓茶樹下次的萌芽同步化，5、6月的夏茶，採摘時機與產量將更整齊。

陳秋坤種植台茶18號約5分地，去年初蕊茶菁採收量為150公斤，但今年分梯摘採，累計才30多公斤，為正常產量的2成多；其他農民也都在2成多到3成多之間。

製茶師葉瑞綿表示，台茶18號的春芽以暖茶製法，質地溫潤帶有蔗香，頗受年輕族群歡迎，小包裝均價每台斤約2400元，但依品級不同售價略有差異。日月潭紅茶館與五城、鹿篙、澀水、果園、中明和仙楂腳地區各茶農提供選擇。

(中時 )