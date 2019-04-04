小倉由菜對這次拍攝相當滿意。(JKF提供)

小倉由菜覺得AV女優是能讓男人神魂顛倒的工作。(JKF提供)

20歲D奶人氣暢銷AV女優小倉由菜擔任JKF封面女郎，她作風大膽，分享進入AV界的原因竟是自己的父親相當喜歡AV，不只會收集DVD還會定期購買雜誌，當時還是小學生的她發現父親的「秘密收藏」覺得AV女優是能讓男人神魂顛倒的工作，想趁著年輕想好好的展現自己的魅力。

被評為2019年AV最強新人的小倉由菜，獲得SOD成人大賞最佳新人女優獎肯定，她謙虛表示：「自己並沒有演技 , 而且對性的經驗很少，每場戲都是真情投入，常常導演叫停但自己和男優太投入而忘情演出，而沒理會導演指令。」

小倉由菜在訪談時也熱情分享最喜歡的台灣男藝人是王陽明這種壞壞風，她形容：「感覺背後的刺青好帥氣，第一眼雖然有點像黑道，但是他的臉完全就是我喜歡的類型，真的深得我心。」

小倉由菜接下來想要挑戰的愛情動作片，是希望可以和前輩葵玲奈一起合作女女蕾絲片，「想感受前輩很熟練的技巧，讓我達到舒服的境界，再加上她真的太可愛了，想和她大戰一場。」

(中時 )